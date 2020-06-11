В Словакии выразили желание развивать отношения с Россией

Анастасия Иванова

Словакия хотела бы и далее развивать двусторонние отношения с Россией на основе взаимоуважения. Об этом 10 июня в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил глава МИД Словакии Иван Корчок.

«Россию мы считаем страной, которая играет значительную роль в международных отношениях. Хотим и далее развивать двусторонние отношения на основе взаимоуважения и на пользу граждан наших стран. По многим вопросам у нас отличимые взгляды, что объясняется нашим членством в НАТО и Евросоюзе. Словакия решительно поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма. В этом ничего не меняется. Однако эта позиция не является препятствием, а составной частью нашего диалога», — сказал он.

По словам главы МИД Словакии, его страна заинтересована в развитии сотрудничества с РФ в сфере поставок энергоносителей, включая сохранение действующего пути транзита российского газа через территорию республики в страны Западной Европы. Кроме того, он высказал заинтересованность в углублении российско-словацких экономических отношений и, в частности, раскрытии потенциала российского рынка для словацких фирм.

В то же время руководитель словацкой дипломатии выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся актов насилия на Донбассе, которые приводят к увеличению числа жертв, в том числе среди мирного населения, и высказался за обязательное выполнение Минских соглашений. По его мнению, их реализация обеспечит урегулирование конфликта на Украине.

Так же Корчок пригласил Сергея Лаврова посетить Словакию с визитом, а также принять участие в международной конференции по вопросам безопасности GLOBSEC в Братиславе.

Напомним, Словакия является одной из немногих стран Евросоюза, кто выступает за налаживание диалога с Россией. При этом Братислава неоднократно заявляла, что выступает за принцип территориальной целостности Украины и осуждает присоединение Крыма к России. Нынешний глава МИД Словакии возглавил ведомство в апреле нынешнего года. Ранее он отмечал, что его страна «заинтересована в добрых и взаимовыгодных отношениях с Россией, включая торгово-экономические отношения».