В СП рассказали о межправительственных соглашениях России и Словении

Влада Некрасова

Счетная палата провела параллельную со Счетным судом Словении проверку реализации двух межправительственных соглашений в области культуры, науки и образования.

В релизе Счетной палаты отмечается, что Россия, как показала проверка, выполняет свои обязательства. Страна устанавливает контакты и расширяет сотрудничество между творческими, культурно-просветительскими, научными и профессиональными организациями двух государств.

"За девять лет Российский центр провел ряд мероприятий, направленных на ознакомление общественности Словении с нашей историей, наукой и культурой. Важнейшее из них реализовано во взаимодействии с посольством России в Словении и Российским историческим обществом – это открытие "Вечного огня" у памятника Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Он был зажжен 1 сентября 2019 года, в день 80-летия начала Второй мировой войны", - сообщил на коллегии аудитор Валерий Богомолов.

Так, в апреле 2011 года в Любляне открылся Российский центр науки и культуры, а в сентябре 2019 года на Поклонной горе в Москве открыт памятник словенцам, погибшим на российской земле в годы двух мировых войн. Он установлен по инициативе Словении как ответный шаг на открытие подобного памятника в Любляне.

Кроме того, Российский центр сотрудничает с Международным исследовательским центром Второй мировой войны, а также – с Российско-словенским центром имени Даворина Хостника в области преподавания и изучения русского и словенского языков, аудитор особо отметил растущий интерес словенцев к нашему языку и образованию.