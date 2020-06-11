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В списки рейса из ЮАР и Марокко в Россию включили 241 человека

В списки рейса из ЮАР и Марокко в Россию включили 241 человека
Минкомсвязь РФ опубликовала списки пассажиров вывозного рейса из Кейптауна (ЮАР) и Касабланки (Марокко), в них 241 пассажир.

"Обновлен список пассажиров на рейсы: №ABG9502 Кейптаун - Москва 11 июня 2020 в 13:50 по местному времени (15:50 мск) №ABG9502 Касабланка (Марокко) – Москва 12 июня 2020 в 0:05 по местному времени (3:05 мск)", - сообщил представитель Минкомсвязь РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Африка - Москва".

Это один самолёт, который, судя по расписанию, вылетит из Кейптауна и совершит промежуточную посадку в Касабланке.


стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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