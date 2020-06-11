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В США предложили признать Россию «спонсором терроризма» и ввести жесткие санкции

В США предложили признать Россию «спонсором терроризма» и ввести жесткие санкцииФото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Республиканцы палаты представителей Конгресса США предложили ввести наиболее жесткие санкции против России, Ирана и Китая. Предложение содержится в докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», который опубликовала группа депутатов-консерваторов, передает ТАСС.

В том числе авторы доклада предлагают признать Россию «государством — спонсором терроризма».

Такие санкции, по их мнению, никогда не предлагались ранее американским законодательным органом. Они вели работу над списком новых ограничений около полутора лет.

Депутаты предлагают более 130 решений для борьбы «с самыми агрессивными противниками Америки в мире». «Предложения также включают отвечающие здравому смыслу, ориентированные на результат реформы для противодействия авторитарному влиянию в ООН, обеспечение того, чтобы помощь США иностранным государствам работала на продвижение американских интересов и ценностей и модернизацию дипломатии США и Госдепартамента», — приводит агентство текст документа.

В частности, законодатели предлагают ввести жесткий пакет антироссийских санкций. В него хотят включить ограничения в отношении российских нефтегазовых проектов, российского суверенного долга, «подконтрольных России лиц» в других странах. Помимо прочего, в документе «содержится призыв к разработке стратегии общения напрямую с российским народом и поддержки его устремлений к демократии и правам человека».

Кроме того, конгрессмены рекомендуют ввести рестрикции против отдела Единого фронта ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), а также руководства партии, включая членов Политбюро, в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге. В ограничения включили в том числе призыв заблокировать дополнительные секторы экономики Ирана, ввести санкции против «подконтрольных Ирану лиц в регионе», а также представителей вооруженных формирований в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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