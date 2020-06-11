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В трех регионах России проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу

В трех регионах России проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусуФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Оценка иммунитета населения к вирусу SARS CoV-2 пройдет в июне в трех пилотных регионах — Петербурге, Тюмени и Хабаровском крае, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ходе исследования будет собрана информация о наличии антител у детей в возрасте от года до 17 лет, а также у взрослых различных возрастных групп, в том числе старше 70 лет.

В службе отметили, что полученные данные будут использованы при разработке эпидемиологических прогнозов, для планирования профилактических мероприятий и выявления особенностей эпидемического процесса.

Ранее в Роспотребнадзоре подсчитали, что на данный момент в стране иммунитет к коронавирусу есть у 14 процентов граждан. Лучше всего антитела вырабатываются у детей, они есть у каждого пятого протестированного несовершеннолетнего. Среди пенсионеров эта цифра составляет 11 процентов.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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