Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Удмуртии с 1 сентября начнет работу мобильный детский технопарк «Кванториум»

В Удмуртии с 1 сентября начнет работу мобильный детский технопарк «Кванториум»

В Удмуртии с 1 сентября начнет работу мобильный детский технопарк «Кванториум»

В Удмуртии с 1 сентября начнет работу мобильный детский технопарк «Кванториум», сообщает газета «Известия Удмуртской Республики».

В новом учебном году технопарк побывает в 16 школах, расположенных в Можге, Алнашском, Вавожском, Граховском, Малопургинском, Можгинском, Кизнерском, Сюмсинском, Селтинском, Увинском районах. Расписание передвижения будет сформировано в августе.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Мурашко считает появление нескольких вакцин от COVID-19 лучшим вариантом
Мурашко считает появление нескольких вакцин от COVID-19 лучшим
Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от коронавируса
Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло к Калининграду
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло
Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие праздники
Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие
С чем есть творог диабетикам посоветовала врач-диетолог
С чем есть творог диабетикам посоветовала врач-диетолог
Книга "Зулейха открывает глаза" стала лидером по популярности у россиян
Книга "Зулейха открывает глаза" стала лидером по популярности у
Драгоценности на миллиарды долларов оказались никому не нужны
Драгоценности на миллиарды долларов оказались никому не нужны
Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС
Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС
В Удмуртии с 1 сентября начнет работу мобильный детский технопарк «Кванториум»
В Удмуртии с 1 сентября начнет работу мобильный детский технопарк
В Вологодской области победителями программы «Земский учитель» стали 13 педагогов
В Вологодской области победителями программы «Земский учитель» стали
ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции
ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции
На аукционе продана неопубликованная рукопись Исаака Ньютона о чуме
На аукционе продана неопубликованная рукопись Исаака Ньютона о чуме

Топ на сегодня

Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Еще по теме

В Новороссийске осенью откроется детский технопарк «Кванториум»
Дагестанский «Кванториум» организует инженерные онлайн-каникулы
В Омской области осенью появится первый мобильный детский технопарк «Кванториум»
Детский технопарк «Кванториум Псков» подготовил программу «Инженерных каникул»