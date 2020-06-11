В Волгоградской области откроется школа на 500 мест

Анастасия Иванова

В поселке Степной Россошинского сельского поселения Городищенского района (Волгоградская область) завершены строительство и отделка школы на 500 мест, которая включена в нацпроект «Образование».

В новую школу будут ходить ребята из нескольких близлежащих поселков. В здании есть 20 учебных классов, конференц-зал, мастерские, столовая, кабинеты черчения и рисования, информатики, робототехники, зал для музыкальных занятий, спортзал, библиотека с широкополосным доступом в интернет и мультимедийной системой. Кроме того, здание приспособлено для комфортного передвижения людей с ОВЗ.

На пришкольной территории расположены малые архитектурные формы, стадион и спортивный городок с современным покрытием.

С 2014 года в Волгоградской области построены и реконструированы 57 детских садов, введены в эксплуатацию три школы, две из которых рассчитаны на тысячу мест.

Минпросвещения России реализует федеральный проект «Современная школа» нацпроекта «Образование», в рамках которого к 2024 году планируется создание новых мест в общеобразовательных организациях для 230 тысяч детей, строительство и введение в эксплуатацию не менее 25 школ с привлечением частных инвестиций. Кроме того, нацпроект предусматривает дальнейшее развитие дополнительного образования.

По итогам 2019 года в Российской Федерации введено в эксплуатацию 122 школы на 79 944 новых места. В нынешнем году планируется открыть 158 школ на 100 000 мест.