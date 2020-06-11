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В Вологодской области победителями программы «Земский учитель» стали 13 педагогов

В Вологодской области победителями программы «Земский учитель» стали 13 педагогов

В Вологодской области победителями программы «Земский учитель» стали 13 педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства Вологодской области.

Уточняется, что они займут вакансии педагогов русского языка и литературы, начальных классов, истории, технологии, музыки, ОБЖ, физической культуры и математики в школах Череповецкого, Вологодского, Усть-Кубинского, Шекснинского, Бабаевского, Грязовецкого, Харовского и Вашкинского районов.

Программа «Земский учитель» инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и озвучена как один из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества в феврале 2019 года в рамках ежегодного послания Федеральному собранию.

В рамках программы «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей (в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей).

В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию программы «Земский учитель» предусмотрены средства в объеме более 1653,33 миллиона рублей в 2020 году, 1226,17 миллиона рублей в 2021 году, 1179,35 миллиона рублей в 2022 году (Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»). Планируется, что участие в программе «Земский учитель» примут около 4,5 тысячи учителей, в 2020 году единовременные выплаты получат более 1,8 тысячи учителей, в 2021 году – более 1,3 тысячи, в 2022 году – более 1,2 тысячи.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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