Валентина Матвиенко убеждена, что потенциал праздника — День России — ещё не полностью раскрыт

Лидия Мартынова

- 30 лет прошло с того дня, когда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Сегодня эта дата стала уже привычной, как государственный праздник и выходной день. Но даже за небольшое по историческим меркам время несколько раз пересматривалось содержательное наполнение того, что именно мы, россияне, готовы отмечать 12 июня.

Особенно это было характерно для первого десятилетия новой истории России. «Метания», наверное, стали отражением общей неопределённости тех лет. Безусловно, большинство понимало, что День России в календаре должен быть. Но в чём именно его главный смысл? Главное слово дня, как бы сказали сейчас… Тогда звучало слово «независимость». Хотя и в быту, и на государственном уровне оно вызывало сомнение, не приживалось… Независимость от кого? От чего? Просто по заморским примерам, по подобию? Да, есть страны и народы, которые «в такой­то день, в такой­то год» свергли рабство, освободились от колониальной зависимости, разорвали жёсткую и ненавистную зависимость от метрополии. Но мы­то? Россия мыслила всегда себя как безусловно самостоятельная, во многом самодостаточная цивилизация с более чем тысячелетней историей. «Континент» с необъятными просторами. С крепкой государственностью.

На мой взгляд, слово «государственность» само стало, начиная с «нулевых» годов, по мере укрепления нашей страны проявляться как содержание Дня России. По крупицам складывался фундамент Российской Федерации, год за годом улучшалось качество жизни людей, а вместе с этим образовывалось и согласие в обществе — реальный общественный договор, определяющий основные принципы государства. Принципы, разделяемые большинством, принимаемые духовно, нравственно… Скрепы… И вот уже больше десяти лет ни у кого нет сомнения, что 12 июня — это, прежде всего, день российской государственности. И, что важно, именно такой смысл считывается и принимается россиянами.

Думаю, за этим стоит и безусловное чаяние нашего человека соединиться со своей историей во всех её поворотах, перегибах и свершениях. Не отрываться от истоков. А напротив, видеть, черпать в них ответы на вопросы дня сегодняшнего.

Придание двенадцатому июня содержания Главного Дня Российской Государственности даёт возможность нам ощущать себя больше и значительнее, частью единого и непрерывного целого. Не делить своё прошлое на «после девяносто первого», «после тысяча девятьсот семнадцатого» и так далее… Не стирать память о своих предках. Не искать врагов в прошлом. А принять главную ценность — нашу Россию. И закончить тем самым любую гражданскую войну внутри себя. Хороший образ, символ — памятник тысячелетию российской государственности в Великом Новгороде. Там на постаменте отлиты в тяжёлой бронзе на века личности исторические, порой противоречивые, отражающие этапы нашего очень непростого — смутного и блистательного, раздробленного и единого — прошлого. Но все вместе они создают основу грандиозного, величественного сооружения. Аллегория с большим смыслом. И в ней посыл к нам, потомкам.

По моему убеждению, потенциал праздника — День России — ещё не полностью раскрыт и исчерпан. Он может стать масштабнее и «народнее». В его возможном развитии, в формировании особых, собственных ритуалов, символов, знаковых мест заложен большой ресурс для создания мощного объединяющего эффекта. Уверена, что в стране есть немало культурных и исторических объектов, которые отображают этапы становления российской государственности. От Старой Ладоги и Радонежа до Сенатской площади и Московского Кремля. Есть такие своеобразные «места силы» в разных уголках нашей страны. Можно подумать, поработать над тем, чтобы создать перечень Мест Российской Государственности, где проводить торжества в День России. Полагаю, было бы правильным, чтобы к выбору таких точек подключились не только эксперты, но и все россияне. Это мог бы быть всероссийский конкурс. И в случае если такая идея будет подхвачена в обществе, Совет Федерации, как верхняя палата российского парламента и палата регионов, вполне мог бы присоединиться к его проведению.

Эта дата имеет все основания, чтобы впредь не рассматривать её только в узком смысле начала 90­х, когда требовалось зафиксировать выход России из общесоветского периода, но считать уже праздником более чем тысячелетней российской государственности.

Поздравляю всех с Днём России! Помните и чувствуйте нашу историю.