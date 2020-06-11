Ведущий «Пусть говорят» ответил на обвинения в подмене жены погибшего Захарова

Вадим Карасев

Дмитрий Борисов Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов заявил, что обвинения в подмене жены Сергея Захарова, погибшего в ДТП в центре Москвы по вине Михаила Ефремова, несостоятельны. В комментарии РИА Новости он объяснил, что женщина состояла с погибшим в незарегистрированном браке.

«Это лукавство. Ненастоящая, мол, потому что без штампа в паспорте. Но именно с этой женщиной Сергей был 22 года», — отметил Борисов. По словам ведущего, у Захарова было два брака, и со второй женой он так и не развелся официально.

Ведущий добавил, что в ситуации со смертью человека «важно слышать его действительно близких людей». «И Ирина, конечно, — одна из них», — добавил он. Борисов заключил, что люди часто живут так, будто их жизнь — черновик, в том числе и оставляя на потом официальную регистрацию брака.

Ранее сын Захарова Виталий опубликовал в сторис Instagram сообщение о том, что по Первому каналу показали неизвестную ему женщину Ирину Стерхову, которую представили как вдову. Он подчеркнул, что у погибшего отца была одна законная жена, его мать, и в студию пригласили не ее. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение действиями телеканала в комментариях.

Ирина Стерхова приняла участие в эфире программы «Пусть говорят», в студии она рассказала о первой реакции на случившееся. По словам женщины, о трагедии она узнала при просмотре новостей, а после поехала в больницу. Другие родственники Захарова, сын Виталий с женой и племянник погибшего Андрей, приходили на телепередачу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1».

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров позже скончался. Сам Ефремов не пострадал. Актера отправили под домашний арест до 9 августа.