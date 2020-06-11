Ветераны ответили на оскорбление Навального

Вадим Карасев

Ветераны выразили возмущение действиями блогера Алексея Навального, который оскорбил 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, поддержавшего голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Владимир Ильич Эккельман, участник Великой Отечественной войны, назвал Навального "настоящим предателем".

Поступок блогера также прокомментировал ветеран ВОВ Николай Матвеевич Щелконогов и Председатель Совета Ветеранов Марьян Иванович Курашевич.

Ранее внук ветерана опубликовал на своей странице "ВКонтакте" пост, в котором рассказал о произошедшем. По его словам, для дедушки пришлось вызывать "скорую".