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Ветераны ответили на оскорбление Навального

Ветераны ответили на оскорбление Навального

Ветераны выразили возмущение действиями блогера Алексея Навального, который оскорбил 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, поддержавшего голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Владимир Ильич Эккельман, участник Великой Отечественной войны, назвал Навального "настоящим предателем".

Поступок блогера также прокомментировал ветеран ВОВ Николай Матвеевич Щелконогов и Председатель Совета Ветеранов Марьян Иванович Курашевич.

Ранее внук ветерана опубликовал на своей странице "ВКонтакте" пост, в котором рассказал о произошедшем. По его словам, для дедушки пришлось вызывать "скорую".

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По материалам: uposters.ru

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