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Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса

Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавирусаФото: Татьяна Волобуева / РИА Новости

Коронавирус становится менее агрессивным, вследствие чего осенью второй волны может не быть. Об этом заявил РИА Новости итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi).

«Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с воспалением легких. Одновременно увеличилось количество зараженных, которых можно было лечить на дому», — рассказал вирусолог.

Клементи и сотрудники возглавляемой им лаборатории микробиологии и вирусологии госпиталя San Raffaele провели исследование, чтобы найти обоснование изменениям. Выяснилось, что вирусная нагрузка в начальной стадии эпидемии была в десятки раз выше, чем в конце мая. Инфекция стала протекать легче — количество частиц в определенном объеме биологической жидкости пациентов уменьшилось.

По мнению профессора, улучшение клинической картины предположительно означает, что сам коронавирус претерпевает изменения в направлении ослабления. «Пока мы не можем утверждать это с полной уверенностью, но скорее всего это именно так», — подчеркнул он.

Однако ранее японский коллега Акихиро Сато высказал отличающееся предположение. По его словам, вероятность наступления второй волны коронавируса составляет 90 процентов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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