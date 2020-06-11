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Возлюбленный Бузовой попал в аварию

Возлюбленный Бузовой попал в авариюДавид МанукянФото: @dava_mb

Блогер Давид Манукян попал в аварию, о чем сообщил в своем Instagram. Инцидент произошел во время съемок клипа.

По словам возлюбленного Ольги Бузовой, съемки проходили на перекрытой трассе. В ходе работы блогер попал в ДТП и получил травму плеча, после чего отправился в травмпункт. Там ему вправили руку, однако работой врачей он остался недоволен. Рэпер объяснил, что просьбы оказать ему помощь побыстрее были проигнорированы. Он сообщил, что снял происходившее на камеру, и пообещал выложить запись. После больницы Манукян отправился обратно на площадку. Ему предстоит пройти повторное обследование.

Ранее в июне Манукян в первый день открытия непродовольственных магазинов в Москве закупился одеждой на миллион рублей. «Я вчера себе настроение поднимал, как мог, и потратил миллион на покупки из ЦУМа», — поделился Манукян.

В марте рэпер раскрыл детали отношений с Бузовой, в том числе вспомнил об их знакомстве в Москве. По словам блогера, они признались друг другу в любви в процессе переписки во время съемок реалити-шоу «План Б». Возлюбленный не участвовал в проекте, поэтому в финале шоу Бузова отвергла всех кандидатов.

Позже, в конце января, Бузова согласилась стать женой Манукяна. Руки телеведущей он попросил во время вертолетной прогулки над островом Пхукет. В настоящее время пара живет вместе и периодически публикует общие фото в соцсетях.

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По материалам: lenta.ru

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