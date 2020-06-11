Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Выборы в Воронежскую облдуму назначили на 13 сентября

Выборы в Воронежскую облдуму назначили на 13 сентября
Депутаты Воронежской областной думы согласовали проведение выборов в региональный парламент 13 сентября, сообщает в четверг заксобрание.

Полномочия Воронежской областной думы шестого созыва истекают в этом году. В соответствии со статьей 13 избирательного кодекса региона, выборы в региональный парламент согласовывают депутаты текущего созыва. Проект постановления "О назначении выборов в Воронежскую областную думу" был единогласно принят 11 июня в ходе 58-го заседания регионального парламента.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Мурашко оценил ситуацию по Covid-19 в стране: 21 регион «спокоен пока»
Мурашко оценил ситуацию по Covid-19 в стране: 21 регион «спокоен пока»
Дочь Ефремова поскандалила с телевизионщиками, оскорбив Андрея Малахова
Дочь Ефремова поскандалила с телевизионщиками, оскорбив Андрея
Выборы в Воронежскую облдуму назначили на 13 сентября
Выборы в Воронежскую облдуму назначили на 13 сентября
Театр "Практика" присоединился к акции помощи врачам
Театр "Практика" присоединился к акции помощи врачам
В ВОЗ объяснили заявление о необычной статистике по COVID-19 в России
В ВОЗ объяснили заявление о необычной статистике по COVID-19 в России
Стала известна любимая современная книга россиян
Стала известна любимая современная книга россиян
Россия рассказала о попытках США «похоронить» соглашение по ядерному оружию
Россия рассказала о попытках США «похоронить» соглашение по ядерному
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии
Мужчина дважды победил наркотическую зависимость и стал «диснеевской принцессой»
Мужчина дважды победил наркотическую зависимость и стал «диснеевской
Джоан Роулинг призналась, что подвергалась насилию в семье
Джоан Роулинг призналась, что подвергалась насилию в семье
Кто подставил Армению в борьбе с Covid-19: эксперт о провале работы NCDC
Кто подставил Армению в борьбе с Covid-19: эксперт о провале работы
Цены на нефть ускорили темпы снижения
Цены на нефть ускорили темпы снижения

Топ на сегодня

Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи

Еще по теме

Мособлдума нового созыва соберется на первое заседание
Спикер орловского парламента Музалевский сохранил свой пост
Госдума шестого созыва официально завершила работу
Бывший депутат Госдумы Бабаков стал сенатором от Тамбовской области