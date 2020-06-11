Выборы в Воронежскую облдуму назначили на 13 сентября

Лидия Мартынова

Депутаты Воронежской областной думы согласовали проведение выборов в региональный парламент 13 сентября, сообщает в четверг заксобрание.

Полномочия Воронежской областной думы шестого созыва истекают в этом году. В соответствии со статьей 13 избирательного кодекса региона, выборы в региональный парламент согласовывают депутаты текущего созыва. Проект постановления "О назначении выборов в Воронежскую областную думу" был единогласно принят 11 июня в ходе 58-го заседания регионального парламента.