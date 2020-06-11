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Выявлены популярные схемы обмана россиян

Выявлены популярные схемы обмана россиянФото: Максим Блинов / РИА Новости

В российском Центробанке выявили схемы обмана россиян, которые пользовались большой популярностью у мошенников во время периода самоизоляции. Их можно разделить на несколько категорий, передает РИА Новости.

В частности, регулятор предупреждает о всплеске активности так называемых раздолжнителей после снятия ограничительных мер. Речь идет о людях, которые предлагают выкупить долг по якобы выгодной цене, а также предлагают договориться с кредиторами, используя некие связи. «Получив деньги за услугу, раздолжнитель может бесследно исчезнуть», — предостерегли в ЦБ. Одновременно в столичном регионе активизировались и нелегальные кредиторы.

Еще одна схема мошенничества связана с нелегальными форекс-дилерами. Злоумышленники предлагают обучение игре на бирже и создают программы, имитирующие показатели рынка с динамичными графиками. По факту же никакой реальной деятельности на бирже не проводится. Кроме того, указывают в ЦБ, под нынешнюю повестку подстроились и компании с признаками финансовых пирамид. «Они предлагают вложить деньги в "портфель акций", который якобы специально подобран для успешной торговли на фоне коронавируса», — указывает регулятор.

Ранее сообщалось о новом виде мошенничества с полисами ОСАГО. Злоумышленники стали продавать автовладельцам фальшивые полисы ниже их реальной стоимости.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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