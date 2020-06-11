Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зеленский назвал условия отставки Авакова

Зеленский назвал условия отставки Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков может уйти в отставку лишь после завершения дела об убийстве Вячеслава Шеремета. При этом Зеленский не предлагал Авакову уйти в отставку в связи со скандалами в Кагарлыке и Броварах.

Об этом президент сообщил в интервью "Украинской правде".

"Я действительно хотел бы увидеть результат от дел Гандзюк и Шеремета. Шеремет - его личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это закончится. То, что я вижу, и общество это видит - там все очень неоднозначно. Я хочу, чтобы он доказал это, потому что это очень громкое дело. Я бы не хотел, чтобы история с Шереметом была такой, как история с Гонгадзе", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что не предлагал Авакову уйти в отставку, а ответственность за скандалы в Кагарлыке и Броварах должен нести сам министр.

"Если совсем откровенно, культура других стран показывает, что если есть такие случаи в стране... За такие вещи должен нести ответственность сам министр", - заявил Зеленский.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Стала известна любимая современная книга россиян
Стала известна любимая современная книга россиян
Россия рассказала о попытках США «похоронить» соглашение по ядерному оружию
Россия рассказала о попытках США «похоронить» соглашение по ядерному
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии
В России предсказали судьбу наличных денег после пандемии
Мужчина дважды победил наркотическую зависимость и стал «диснеевской принцессой»
Мужчина дважды победил наркотическую зависимость и стал «диснеевской
Джоан Роулинг призналась, что подвергалась насилию в семье
Джоан Роулинг призналась, что подвергалась насилию в семье
Кто подставил Армению в борьбе с Covid-19: эксперт о провале работы NCDC
Кто подставил Армению в борьбе с Covid-19: эксперт о провале работы
Цены на нефть ускорили темпы снижения
Цены на нефть ускорили темпы снижения
Назван величайший киногерой в истории
Назван величайший киногерой в истории
Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя
Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя
Мурашко считает появление нескольких вакцин от COVID-19 лучшим вариантом
Мурашко считает появление нескольких вакцин от COVID-19 лучшим
Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от коронавируса
Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло к Калининграду
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло

Топ на сегодня

Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Когда начинается Петров пост в 2020 году: даты, традиции и особенности
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Стало известно об упущенном Ельциным шансе избежать войны в Чечне
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи
МОК лишил женскую сборную России по хоккею результатов Игр в Сочи

Еще по теме

«Шмыгаль был бы рад от него избавиться»: в Раде рассказали, при каких условиях Аваков может уйти в отставку
В Раде посоветовали сместить от должности Авакова из-за задержания его сына
Грозит ли Авакову отставка, рассказал украинский политик
Аваков рассказал, когда может подать в отставку