Зеленский назвал условия отставки Авакова

Лидия Мартынова

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков может уйти в отставку лишь после завершения дела об убийстве Вячеслава Шеремета. При этом Зеленский не предлагал Авакову уйти в отставку в связи со скандалами в Кагарлыке и Броварах.Об этом президент сообщил в интервью "Украинской правде"."Я действительно хотел бы увидеть результат от дел Гандзюк и Шеремета. Шеремет - его личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это закончится. То, что я вижу, и общество это видит - там все очень неоднозначно. Я хочу, чтобы он доказал это, потому что это очень громкое дело. Я бы не хотел, чтобы история с Шереметом была такой, как история с Гонгадзе", - сказал Зеленский.Также президент отметил, что не предлагал Авакову уйти в отставку, а ответственность за скандалы в Кагарлыке и Броварах должен нести сам министр."Если совсем откровенно, культура других стран показывает, что если есть такие случаи в стране... За такие вещи должен нести ответственность сам министр", - заявил Зеленский.