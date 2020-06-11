Зеленский заявил, что доволен работой нового Премьер-министра Украины
Сегодня, 12:00 Лидия Мартынова
Президент Владимир Зеленский заверил, что пока доволен работой Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
Отвечая на вопрос, доволен ли он сейчас Шмыгалем, глава государства сказал: "Да, он неплохой".
Зеленский отметил, что когда искали кандидатуру на должность главы правительства, речь шла о том, избирать ли его из числа действующих министров, руководителей облгосадминистраций, или из бизнеса.
"Он (Шмыгаль - ред.) был председателем Ивано-Франковской ОГА, он немного поработал министром регионального развития, помните? Мы увидели – вот реальная кандидатура", - отметил Президент.
Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта назначила Премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьер-министра - министра развития громад и территорий Украины.
По материалам: gogetnews.info