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Зеленский заявил, что доволен работой нового Премьер-министра Украины

Зеленский заявил, что доволен работой нового Премьер-министра Украины
Президент Владимир Зеленский заверил, что пока доволен работой Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос, доволен ли он сейчас Шмыгалем, глава государства сказал: "Да, он неплохой".

Зеленский отметил, что когда искали кандидатуру на должность главы правительства, речь шла о том, избирать ли его из числа действующих министров, руководителей облгосадминистраций, или из бизнеса.

"Он (Шмыгаль - ред.) был председателем Ивано-Франковской ОГА, он немного поработал министром регионального развития, помните? Мы увидели – вот реальная кандидатура", - отметил Президент.
Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта назначила Премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьер-министра - министра развития громад и территорий Украины.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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