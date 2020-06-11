Жителей трех регионов России проверят на популяционный иммунитет к Covid-19
Сегодня, 04:21 Лидия Мартынова
На территории трех регионов России запланировано проведение оценки популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщает Роспотребнадзор, отмечая, что исследования пройдут в Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге.
«Сероэпидемиологическое исследование планируется в июне 2020 года с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при участии медицинских организаций регионов», — сказали в ведомстве.
Там добавили, что данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом.
Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, в ВОЗ оценили статистику по смертности от коронавируса в России и связали низкий процент летальных исходов с большим количеством тестов.
По материалам: eadaily.com