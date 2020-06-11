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Жителей трех регионов России проверят на популяционный иммунитет к Covid-19

Жителей трех регионов России проверят на популяционный иммунитет к Covid-19

На территории трех регионов России запланировано проведение оценки популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщает Роспотребнадзор, отмечая, что исследования пройдут в Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге.

«Сероэпидемиологическое исследование планируется в июне 2020 года с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при участии медицинских организаций регионов», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, в ВОЗ оценили статистику по смертности от коронавируса в России и связали низкий процент летальных исходов с большим количеством тестов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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