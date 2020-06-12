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10 слов-паролей для быстрого привлечения денег

10 слов-паролей для быстрого привлечения денег

Сила слова безгранична и обладает большой мощью. Речь передает энергию, которая создает определенный эффект в мире и оказывает большое влияние на вашу жизнь. Все люди — творцы своей судьбы, поэтому с помощью слов-паролей можно быстро привлечь любые блага, в том числе и деньги.


Наше подсознание помнит все, что мы переживали в течение жизни: оно содержит все наши установки, страхи, отвечает за интуицию и успех в жизни. Очень часто люди заглушают голос своего подсознания, игнорируя его подсказки, а потом сожалеют об этом. Но есть специальные слова-пароли, которые запускают мощный механизм работы подсознания, что может качественно улучшить жизнь.

Слова-пароли для успеха и привлечения денег

Достичь успеха в жизни и разбогатеть может человек, обладающий упорством и волей, который способен преодолевать любые невзгоды, сомнения и поражения. Именно на развитие внутренних сил и раскрытие потенциала направлены слова-пароли с установкой на привлечение удачи и денег. Они привлекают удачные возможности, подталкивая тем самым к решительным действиям и позитивным переменам.

Есть целый кодовый ряд слов, призванных решить материальные проблемы и подключиться к денежному эгрегору. Данные слова-пароли обязательно используются в связке «Вместе — код — Сейчас».

1. Обрести — помогает материализовать желания и обрести результат. Используя такой код, можно обрести все необходимое: дом, автомобиль, престижную работу, необходимую сумму денег. Обрести можно и материальную свободу, свободу от сомнений или кредитов.


2. Вперед — привлекает не только деньги, но и удачу и успех в жизни. Этим словом можно привлечь на свою сторону везение, которое будет оберегать в любых начинаниях. Эта установка создает успешное будущее, но только при условии, что с момента ее произнесения вы сделаете все возможное для достижения успеха в профессиональной сфере.

3. Сделано — произнося этот пароль, вы привлекаете конечный результат. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют использовать это слово, когда необходимо принять сложное решение, найти лучший выход из затруднительного положения, избавиться от долгов, укрепить силу духа.

4. Поворот — слово-пароль разворачивает жизнь в нужную вам сторону, заставляя развиваться события в желанном русле. А также обеспечивает удачу в делах и способствует быстрому привлечению денег.


5. Идти — позволяет найти свое предназначение в жизни и не сворачивать с выбранного пути. Кодовое слово придает уверенность в собственных силах, что помогает побороть страх поражения, лень и сомнения.

6. Расходуй — слово-пароль используется для того, чтобы встать на путь богатства и процветания.


7. Считай — позволяет заработать неплохие деньги, получить высокооплачиваемую работу, материальную помощь или поддержку влиятельного человека.

8. Лично — способствует обретению успеха на работе и в делах, связанных с деньгами. Чаще всего используется при покупке или продаже имущества.

9. Назначай — установка на то, чтобы самому управлять своей судьбой. Используя этот пароль, вы можете назначить себе сроки достижения профессиональных целей, желаемый заработок или занимаемую должность.

10. Энтузиазм — кодовое слово, способное превратить неудачу в успех, поражение в победу, сомнения в уверенность, безденежье в богатство.

Алгоритм работы с кодовыми словами

Самое главное при работе со словами-паролями — определить и осознать, что именно вам необходимо изменить в своей жизни. Возможно, вам не хватает удачи, уверенности или профессионализма. Представьте, как должен выглядеть успешный и богатый человек, обладающий тем, чего вы хотите. После этого вам будет гораздо проще подобрать нужный словесный ключ и запустить программу жизни. Произнося пароль, представляйте себя на месте созданного вами образа.

Помните о правильном алгоритме. Впереди всегда должно стоять связующее слово «ВМЕСТЕ». На втором месте в этой связке стоит слово, определяющее ваше желание или цель. Завершает цепочку код «СЕЙЧАС».

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По материалам: dailyhoro.ru

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