"50 оттенков серого" по-польски: в сети сходят с ума по эротическому триллеру "365 дней"

Вадим Карасев

У наделавшего много шума голливудского фильма "Пятьдесят оттенков серого" появился серьезный конкурент — картина польского режиссера Барбары Бяловас "365 дней". Всего за два дня после появления 7 июня на стриминговом сервисе Netflix эта эротическая драма стала рекордсменом по просмотрам.





Картина, в основу которой лег эротический роман писательницы Бланки Липински, стала настоящим хитом на своей родине в Польше после февральской премьеры. Главные роли в фильме исполнили 28-летняя польская актриса Анна Мария Сиклуцка и 29-летний итальянский актер Мишель Морроне.

Молодая полячка Лаура приезжает в Италию вместе с друзьями и бойфрендом, отношениям с которым она пытается дать новую жизнь. Здесь она встречает члена сицилийской мафии Массимо, который становится настолько одержим девушкой, что похищает ее и держит в заключении. Мужчина дает Лауре 365 дней, чтобы она влюбилась в него, если же этого не произойдет, тогда он позволит девушке вернуться в родную Польшу, где она была так несчастна в личной жизни.





Анна Мария Сиклуцка и Мишель Морроне в фильме "365 дней"





Большое количество сексуальных сцен в картине вызвало такое любопытство у публики, что в TikTok даже запустили челлендж, в котором под хештегом #365Days пользователям предлагается постить видео о том, как они смотрят этот фильм и реагируют на секс-сцены. Такая активность в популярной социальной сети во многом способствовала популярности фильма.

Самой обсуждаемой сексуальной сценой в картине стал четырехминутный эпизод на борту яхты, который включает в себя сцены орального секса и секс в различных позах.





Но не все поспешили записаться в поклонники фильма: картину уже раскритиковали, и не из-за большого количества откровенных сцен — фильм обвинили в романтизации стокгольмского синдрома и токсичных отношений в принципе. Многие считают, что любовные истории, в основе которых лежит похищение и принуждение к сексу, не могут быть оправданны.