Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » "50 оттенков серого" по-польски: в сети сходят с ума по эротическому триллеру "365 дней"

"50 оттенков серого" по-польски: в сети сходят с ума по эротическому триллеру "365 дней"

"50 оттенков серого" по-польски: в сети сходят с ума по эротическому триллеру "365 дней"

У наделавшего много шума голливудского фильма "Пятьдесят оттенков серого" появился серьезный конкурент — картина польского режиссера Барбары Бяловас "365 дней". Всего за два дня после появления 7 июня на стриминговом сервисе Netflix эта эротическая драма стала рекордсменом по просмотрам.


Картина, в основу которой лег эротический роман писательницы Бланки Липински, стала настоящим хитом на своей родине в Польше после февральской премьеры. Главные роли в фильме исполнили 28-летняя польская актриса Анна Мария Сиклуцка и 29-летний итальянский актер Мишель Морроне.

Молодая полячка Лаура приезжает в Италию вместе с друзьями и бойфрендом, отношениям с которым она пытается дать новую жизнь. Здесь она встречает члена сицилийской мафии Массимо, который становится настолько одержим девушкой, что похищает ее и держит в заключении. Мужчина дает Лауре 365 дней, чтобы она влюбилась в него, если же этого не произойдет, тогда он позволит девушке вернуться в родную Польшу, где она была так несчастна в личной жизни.


Анна Мария Сиклуцка и Мишель Морроне в фильме "365 дней"


Большое количество сексуальных сцен в картине вызвало такое любопытство у публики, что в TikTok даже запустили челлендж, в котором под хештегом #365Days пользователям предлагается постить видео о том, как они смотрят этот фильм и реагируют на секс-сцены. Такая активность в популярной социальной сети во многом способствовала популярности фильма.

Самой обсуждаемой сексуальной сценой в картине стал четырехминутный эпизод на борту яхты, который включает в себя сцены орального секса и секс в различных позах.


Но не все поспешили записаться в поклонники фильма: картину уже раскритиковали, и не из-за большого количества откровенных сцен — фильм обвинили в романтизации стокгольмского синдрома и токсичных отношений в принципе. Многие считают, что любовные истории, в основе которых лежит похищение и принуждение к сексу, не могут быть оправданны.
# Политика / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В Москве состоялось световое шоу к празднованию Дня России
В Москве состоялось световое шоу к празднованию Дня России
В Киргизии за сутки выявили 37 случаев COVID-19
В Киргизии за сутки выявили 37 случаев COVID-19
Рок-фестиваль «Нашествие» отменили из-за коронавируса
Рок-фестиваль «Нашествие» отменили из-за коронавируса
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Российские ученые назвали срок окончания эпидемии коронавируса в стране
Российские ученые назвали срок окончания эпидемии коронавируса
США предрекли участь Советского Союза
США предрекли участь Советского Союза
Собянин призвал москвичей посидеть дома в День России
Собянин призвал москвичей посидеть дома в День России
Что смотреть онлайн 12, 13 и 14 июня. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 12, 13 и 14 июня. Расписание трансляций
Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России
Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России
Дочь Ефремова обматерила Малахова
Дочь Ефремова обматерила Малахова
Подругу Меган Маркл уволили из-за спора с чернокожей
Подругу Меган Маркл уволили из-за спора с чернокожей
Петров пост в 2020 году: календарь питания по дням
Петров пост в 2020 году: календарь питания по дням

Топ на сегодня

Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС
Представители Human Rights Watch раскритиковали решение Трампа по МУС
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло к Калининграду
Ржавые посудины 70-х годов: на каких кораблях НАТО подошло
ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции
ЦИК обсудит организацию наблюдения за голосованием по Конституции
В Удмуртии с 1 сентября начнет работу мобильный детский технопарк «Кванториум»
В Удмуртии с 1 сентября начнет работу мобильный детский технопарк
Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие праздники
Собянин рекомендовал москвичам не выходить из дома в ближайшие

Еще по теме

Эротический фильм "365 дней" стал самым просматриваемым на Netflix
Джейми Дорнан о фильме "Пятьдесят оттенков серого": Это моя худшая роль
Опубликован саундтрек к сиквелу фильма «Пятьдесят оттенков серого»
Секс в душе и бал-маскарад: вышел новый трейлер фильма "На пятьдесят оттенков темнее" (видео)