Активист: Победа частных вызов в суде Латвии для русской общины бесполезна

Влада Некрасова

Известный в Латвии оппозиционный активист Илья Козырев прокомментировал сенсационную новость о том, что суд признал, что запрет частным вузам преподавать на русском языке противоречит сразу нескольким пунктам конституции. Козырев охарактеризовал это событие, как «великую бесполезную победу».

«Таким образом мы являемся свидетелем беспрецедентного события, когда впервые латышскую этнократию удалось не только притормозить, как это было во время школьных протестов 2004 года, но и обернуть вспять. Великая победа! Вот только в действительности всё не так радостно, как кажется на первый взгляд. Решение конституционного суда вовсе не означает, что уже завтра появятся программы высшего образования на русском языке. В результате суд всего лишь предложил парламенту до мая следующего года ещё раз рассмотреть вопрос о целесообразности запрета русского языка в частных вузах. То есть если раньше парламент думал, надо ли ему обдумывать вопрос об обдумывании вопроса, разрешить ли в частных вузах русский или нет, то теперь суд чётко указал парламенту — да, таки надо думать над вопросом об обдумывании этого вопроса. Обязательно!», — иронически пишет Козырев в сети Facebook.

Но, по его словам, неопределённость сроков возвращения русского языка в частное высшее образование Латвии — вовсе не единственное тёмное пятно, омрачающее эту победу. «Главное состоит в том, что эта победа совершена вовсе не для нас, русских Латвии. Ибо она нужна не нам, а владельцам частных вузоов, чтобы принимать на обучение жителей постсоветских стран. Спрос на такое образование там точно есть. Не слишком образованные отпрыски не слишком богатых семей с удовольствием приобретут за умеренную цену „настоящий европейский диплом“ для удовлетворения своих амбиций. А наши частные вузы получат свои денежки и сохранят рабочие места для русской профессуры. Тогда как для нас с вами эта победа совершенно бесполезна. Ведь русскую школу нам никто возвращать не собирается. А это значит, что перед тем, как ваш отпрыск получит счастливую возможность поступить в русский частный вуз, ему придётся двенадцать лет отучиться на латышском с очень редкими вкраплениями родного языка. Насколько он к тому времени будет знать родной язык и сможет ли на русском усваивать знания высшей школы — очень большой вопрос. И при таком раскладе получать высшее образование худшего, нежели в госуниверситетах, качества, да ещё и за деньги — смысла, прямо скажем, не очень много», — констатирует Козырев.

«Правящие латыши понимают это не хуже меня. Полагаю, в ближайшие дни мы будем иметь возможность наблюдать вполне спокойную реакцию латышской элиты на решение Конституционного суда. Потому что такое решение совершенно не ставит под угрозу выполнение их главной задачи. Нам надо чётко понимать — правящие латыши ни при каких условиях не отступят от своей решимости избавиться от нас с вами. Потому что именно этого от них требует латышский избиратель. А против воли избирателя никто из латышской элиты не пойдёт, ибо именно от латышского избирателя зависит распределение долей властного пирога. Безусловно, в принятом решении суда для нас нет ничего плохого. Спонсоры партии „Согласие“ вернут свой бизнес, кто-то получит работу, но не более того. Однако нам не стоит строить иллюзий — с борьбой за наше право жить на своей родине эта победа не имеет никакой связи. А относиться к сенсационному и беспрецедентному решению Конституционного суда следует примерно так, как это указано на картинке», — заключает публицист.