Архивы "Кинотавра": как Елена Лядова, Полина Гагарина, Анна Михалкова и столичный светский десант будоражили Сочи

Вадим Карасев

На очереди еще одна порция ностальгических снимков — сегодня вспоминаем, как проходил "Кинотавр" в 2014 году. Традиционный регламент с показами стал обрастать и модными презентациями, а потому вместе с киношной тусовкой в Сочи потянулись и светские персонажи, например, среди гостей в том году были Надежда Оболенцева, Ольга Слуцкер, Мирослава Дума и певица Полина Гагарина.

Впрочем, как веселиться, киношников учить точно не надо — мастер-класс по зажигательным танцам в тот год давал Федор Бондарчук.

Главный приз жюри во главе с Андреем Звягинцевым присудило Александру Котту и его картине "Испытание", фильм "Звезда" Анны Меликян завоевал награды в номинациях "Лучшая режиссера" и "Лучшая женская роль" (этот приз достался Северии Янушаускайте), ну а открытием фестиваля стал молодой режиссер Иван Твердовский с нашумевшим фильмом "Класс коррекции".

Церемония открытия









Премьеры, конкурсные показы и вечеринки

















































Завтрак журнала HELLO!









Церемония закрытия







