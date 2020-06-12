Бабушка-сиделка по совету дочери стала зарабатывать на сайте для взрослых

Вадим Карасев

59-летняя британка Сандра Мария Брук стала зарабатывать 1500 евро ежемесячно с помощью сайта для взрослых. Женщина стала публиковать на нем свои откровенные снимки, сообщает издание Daily Mirror.

Вплоть до недавнего времени Сандра Мария Брук зарабатывала на жизнь, работая сиделкой. Однако в конце концов женщина решила уволиться, найдя себе другое занятие - дочь посоветовала ей публиковать свои эротические фотографии в соцсети OnlyFans, в которой создатели контента сами назначают ежемесячную плату за доступ ко всем своим постам.

Платные подписчики спустя три месяца стали приносить Брук доход, который втрое превышал заработок сиделки. При этом многие из ее поклонников были моложе ее на 25 лет и даже больше.

"Приятно, что есть фанаты, желающие платить за мои фото, обновлять свои подписки. Очевидно, я даю им то, что они хотят", - заявила женщина.

Дочь бывшей сиделки Яэла Вонк также успешно зарабатывает с помощью своих эротических фотографий. Девушка научила мать всем тонкостям и правилам работы в сети.

"Яэла рассказала о своей онлайн-работе более подробно, и мы поговорили об этом. Я была рада, что она могла заработать много денег и заставить виртуальный мир работь на нее. Я не думала, что смогу этим тоже заниматься", - рассказала Брук.

Сандра Мария Брук похвасталась, что новая работа дала ей возможность видеться с дочерью и внуком не только лишь на каникулах.

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