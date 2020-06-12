Бьюти-дайджест: от домашней маски для волос Карди Би до летней коллекции Dior

Вадим Карасев

Карди Би поделилась рецептом домашней маски для красоты волос, главный визажист М.А.С Антон Зимин представил свои палетки теней, Wepls продлил бесплатный доступ к своему фитнес-приложению, а ММОМА и парфюмерный бренд Frederic Malle запустили конкурс с классными призами. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Карди Би поделилась рецептом домашней маски для волос

Певица рассказала, как ухаживает за волосами своей двухлетней дочери Калчер Кайари. Оказывается, дорогостоящим средствам звезда предпочитает handmade-маску. Карди смешивает аргановое масло, майонез, касторовое и оливковое масло.





Я знаю, что масел довольно много, но волосы моего ребенка должны быть достаточно увлажнены, как и мои. Затем я добавляю в эту смесь бананы и яйца. Это отличная маска для обладательниц вьющихся волос,

— сказала она.





В коротком ролике певица нанесла смесь на волосы, оставила на пару минут, а затем смыла теплой водой. По словам Карди, такое домашнее средство делает волосы сияющими, шелковистыми и ускоряет их рост.





Главный визажист М.А.С Антон Зимин выпустил палетки теней

Главный визажист М.А.С Антон Зимин совместно с брендом выпустил три палетки. В каждой — сочетания оттенков теней для разных оттенков глаз. Палетка для голубых оттенков глаз состоит из нежного с легким шиммером оттенка Grain, розового Motif!, классического золотисто-шоколадного Mulch и насыщенного Nude Model.





Палетка для зеленых оттенков глаз — это теплый Naked Lunch, розовые дымчатые Rose Before Bros и Haux, а также идеальный бордовый Incinerated. Палетка для карих оттенков глаз — базовый Vanilla, тропический Paradisco, холодно-коричневый Satin Taupe и шоколадно-бордовый Sketch.

При покупке палетки и любого продукта (для макияжа глаз) каждый получит кисть для растушевки теней.

Бесплатный доступ к фитнес-приложению Welps

Несмотря на то что карантин закончился, разработчики фитнес-приложения Welps решили продлить праздники и дарят еще два месяца бесплатных тренировок. Успеть скачать приложение нужно до конца следующей недели.





Курс подходит для тех, кто предпочитает занятия дома, любит тренироваться на улице, вдвоем или индивидуально. База упражнений регулярно обновляется: здесь научат танцевать Vogue, проведут йоготерапию для здоровой спины, расскажут, зачем и как лучше принимать омегу-3, покажут, как правильно сесть на шпагат или проработать рельеф мышц ног.

Конкурс ММОМА и парфюмерного бренда Frederic Malle

Совместно с Московским музеем современного искусства бренд Frederic Malle проводит конкурс, по итогам которого победители получат парфюмерный набор Frederic Malle, сертификаты на годовое посещение всех площадок ММОМА и годовые абонементы лектория ММОМА.

Чтобы побороться за призы, необходимо заполнить анкету и ответить на 10 несложных вопросов до 21 июня 2020 года включительно. Итоги подведут 26 июня с помощью генератора случайных чисел.





Также, пока музей не открыт, можно виртуально пройтись по его залам на Петровке, 25, осмотреть все экспонаты и послушать экскурсию.

Летняя коллекция макияжа Color Games 2020 от Dior, вдохновленная миром спорта

Тем, кто соскучился по ярким краскам, наверняка понравится летняя коллекция от Dior. Color Games 2020 — это две палетки теней 5 Couleurs Color Games, двойные тени-лайнеры Diorshow Colour & Contour (с одной стороны стика расположен пигментированный лайнер, а с другой — сияющие кремовые тени), тональный флюид Dior Forever Summer Skin, бронзирующая пудра Diorskin Mineral Nude с эффектом легкого загара (ее поверхность вдохновлена узорами на спортивных полях), тинты для губ Dior Lip Tattoo (от розового до фуксии) и лаки для ногтей в двух кислотных цветах: оранжевом и розовом.





Лицом рекламной кампании стала модель Рут Белл, которая не первый год сотрудничает с маркой.