Бузова одержала победу над Рианной в программе "Битва Фанклубов"

Алексей Вольцев

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова одержала победу над барбадосской исполнительницей и актрисой Рианной в программе "Битва Фанклубов" на МУЗ-ТВ. Об этом стало известно из сообщения на сайте телеканала и в инстаграме.

В результате зрительского голосования Бузова получила 55 процентов голосов. Рианна немного уступила — у нее 45 процентов.

"Спасибо, любимые", — написала певица из России в сторис Instagram.

Многих пользователей такой результат неприятно удивил и даже разозлил, о чем они написали в инстаграме: "Не может быть", — заявила @liza_sokolova27, "Вы серьезно?" — присоединилась к обсуждению @hadisovna__, "Рианна в разы круче и талантливей Бузовой", — считает @vitia_kornilov, "Как она могла Реанну победить?" — поинтересовалась @3nikel87.

"Битва Фанклубов" проходит каждый день с понедельника по пятницу. С 15:00 и до 16:00 на странице телеканала показывают клипы двух музыкантов. Параллельно зрители могут голосовать за своего кумира. Победитель получает полчаса эфира, во время которого транслируют его клипы.