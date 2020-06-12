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Центр Москвы оказался частично обесточен

Центр Москвы оказался частично обесточенАрхивное фотоФото: Максим Блинов / РИА Новости

Несколько домов в центре Москвы остались обесточены из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает ТАСС.

В Единой диспетчерской службе агентству подтвердили факт аварии. Там добавили, что сейчас ведутся работы по ее устранению, однако время, которое потребуется на полную ликвидацию последствий инцидента, неизвестно.

Света нет в районе Тверского бульвара и улицы Малая Никитская. Не работают также и светофоры.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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