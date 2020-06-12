Центр Москвы оказался частично обесточен
Сегодня, 22:42 Вадим КарасевАрхивное фотоФото: Максим Блинов / РИА Новости
Несколько домов в центре Москвы остались обесточены из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает ТАСС.
В Единой диспетчерской службе агентству подтвердили факт аварии. Там добавили, что сейчас ведутся работы по ее устранению, однако время, которое потребуется на полную ликвидацию последствий инцидента, неизвестно.
Света нет в районе Тверского бульвара и улицы Малая Никитская. Не работают также и светофоры.
По материалам: lenta.ru