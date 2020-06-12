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Черногорский режим использует Covid-19 как инструмент давления на оппозицию

Черногорский режим использует Covid-19 как инструмент давления на оппозицию

Пограничная служба Черногории отказала в свободном въезде в страну одному из лидеров местной оппозиции под предлогом эпидемиологической опасности и распространения коронавирусной инфекции. Политику было предложено проследовать в карантин для обязательной самоизоляции, пишут «Вечерние новости».

«Эпидемиологического нарушителя» полиция усмотрела в Андрии Мандиче — председателе партии «Новая сербская демократия», который является одним из лидеров коалиции «Демократический фронт», оппозиционной режиму президента Черногории Мило Джукановича. Оппозиционера задержали на въезде в Черногорию со стороны Боснии и Герцеговины вместе с его родственником Данило Мандичем. В ходе общения с боснийскими коллегами черногорские пограничники выяснили, что Данило въехал в Боснию и Герцеговину из Сербии. Как оказался на территории БиГ сам Андрия Мандич, установить не удалось. Однако по причине того, что один из Мандичей посещал страну с «высоким показателем числа инфицированных коронавирусом» (имеется в виду Сербия), а второй находился с ним в контакте, обоим была предписана обязательная самоизоляция. Андрия и Данило Мандич отказались следовать в карантин, который в данном случае можно сравнить с домашним арестом. В итоге черногорский оппозиционер и его родственник вернулись в город Требинье в БиГ, расположенный недалеко от границы с Черногорией.

Это не первый случай, когда режим Мило Джукановича оказывает давление на политических противников, используя кризисную ситуацию с коронавирусом. В начале мая, также под предлогом нарушения карантинных мер, на 72 часа был арестован епископ Иоанникий и еще восемь священников Сербской православной церкви, выступающей против дискриминационной политики черногорской власти. Несмотря на то, что Черногория одной из первых успела провозгласить себя страной, победившей пандемию Covid-19 и свободной от коронавируса, директор Управления полиции Черногории Веселин Вельович 10 июня заявил, что органы правопорядка не допустят проведения общественных собраний, нарушающих введенные властями карантинные меры. Такое заявление представителя силовых структур поступило после анонсированного митрополитом Амфилохием возобновления крестных ходов по территории всей страны в знак протеста против дискриминационной политики властей по отношению к верующим, СПЦ и сербам Черногории. В своем заявлении Вельович попытался оправдать действия властей «заботой о гражданах в условиях угрозы возобновления пандемии коронавируса», назвав крестные ходы «реальной угрозой и фактором риска для здоровья людей».

Ранее портал «Балканист» сообщал о том, что полиция черногорского города Улцинь возбудила уголовное дело против Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви (СПЦ) и митрополита Амфилохия.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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