Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч

Алексей Вольцев

Министерство здравоохранения Эквадора опубликовало в четверг новые данные по коронавирусу, согласно которым число случаев заражения достигло 45 082, от осложнений скончались 3768 человек.

Суточный прирост заболевших составил 642 человека. Новый коронавирус выявлен у 48 погибших, анализы еще 2516 умерших, у которых подозревали COVID-19, находятся в работе.

Лидером по числу заражений является город Гуаякиль с 9901 подтвержденным случаем (14 559 во всей провинции Гуаяс), на втором месте столица Кито - 4549 случаев за все время наблюдений (4946 в столичной провинции Пичинча).

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