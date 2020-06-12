Что смотреть онлайн 12, 13 и 14 июня. Расписание трансляций

Алексей Вольцев

12 июня

Пятница – традиционно насыщенный театральный день, даже несмотря на то, что на дворе почти середина июня. По случаю Дня России — Международный Дягилевский фестиваль начинает цикл концертов прошлых лет, в театре Ленсовета — "Русская матрица", в проекте "Русские сезоны" концерт "Россия, Русь! Храни себя, храни!" в исполнении артистов Капеллы Санкт-Петербурга. Не пропустите "Дракона", "№13" и "Кабалу святош" в МХТ и не забудьте про онлайн-выступление "Арии". Что еще интересного в Сети в длинные выходные — в подборке РИА Новости.

С 2:30 (12 июня) до 1:30 (13 июня) в Метрополитен-опере доступна запись 1992 года "Призраков Версаля" Джона Корильяно. Режиссер Колин Грэм, дирижер Джеймс Ливайн. В ролях: Тереза Стратас, Хокан Хагегорд, Джино Килико, Рене Флеминг, Мэрилин Хорн, Грэм Кларк.

День

В 16:00 состоится онлайн-концерт рок-группы "Ария.

В 17:00 Пермская филармония проведет трансляцию записи 2015 года юбилейного концерта Оркестра русских народных инструментов по случаю 80-летия коллектива.

Открывает программу концерткоторый состоялся 25 июня 2016 года. Дирижер Венсан Дюместр.