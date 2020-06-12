Дегтярёв: господдержку получат 59 организаций в области физкультуры и спорта

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Государственную поддержку получат 59 организаций в области спорта, в том числе крупные сети фитнес-центров, сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по физической​ культуре,​ спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв​.

По его словам, спорт вошёл в перечень отраслей, которые в большей степени пострадали от коронавируса. «Были перенесены и​ отменены десятки спортивных мероприятий, закрыты фитнес-центры, все учебно-тренировочные базы, спортивные школы, вузы, училища олимпийского резерва», — сказал Михаил Дегтярёв.

По его словам, государство уже оказывает поддержку субъектам физической культуры и спорта. Например,​ помощь получат 59 организаций, в том числе крупные сети фитнес-центров, а​ также​ 87 социальных НКО, реализующих​ проекты​ в сфере спорта, в том числе​ 55 -​ общероссийские​ спортивные​ федерации.

«Что касается, коммерческих проектов, то они могут рассчитывать на те льготы, которыми пользуются другие участники рынка, — пояснил депутат. — Речь о налоговых и кредитных каникулах и других ранее принятых правительством мерах». ​