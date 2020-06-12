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Дочь Ефремова обматерила Малахова

Дочь Ефремова обматерила МалаховаАндрей МалаховФото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Анна Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, обматерила телеведущего Андрея Малахова в своем Twitter-аккаунте. Ее недовольство вызвал выпуск программы «Прямой эфир», в котором обсуждалась авария, устроенная ее отцом.

Малахов предположил, что проблемы с алкоголем у Ефремова могли возникнуть из-за того, что он не мог принять факта, что его дочь является трансгендером. «Золотце мое, как ты смеешь обвинять меня, то, что я говорю, и то, кого я люблю, в безответственном поведении моих родителей», — поинтересовалась девушка, после чего назвала ведущего ****** (придурком).

«И после этого твои журналисты и корреспонденты еще имеют наглость стучаться в мою дверь и звать меня к тебе на программу?» — продолжила девушка. Она подчеркнула, что «**** (обалдела) с того, что у него хватило наглости». Выпуск программы Малахова она не досмотрела до конца, потому что «менталочка дороже».

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал.

На следующий день актер был задержан на 48 часов по уголовному делу, возбужденному против него по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Позже Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа.

19-летняя дочь Ефремова из-за аварии, устроенной отцом, столкнулась с травлей в соцсетях. Ей пожелали «гореть в огне», посоветовали «лечиться» и назвали ее маленькой стервой.

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По материалам: lenta.ru

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