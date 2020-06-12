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Доктор Мясников поспорил с ВОЗ о смертности россиян от коронавируса

Доктор Мясников поспорил с ВОЗ о смертности россиян от коронавирусаФото: Владимир Песня / РИА Новости

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, поспорил с заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о «сложной для понимания» статистике смертности россиян от коронавируса. Его комментарий приводит URA.ru.

«Их объяснение низкой смертности в России тем, что в стране делается много тестов, звучит как задачка для школьников младших классов», — заметил специалист. По словам врача, ВОЗ следует не строить теории и «бодаться» со статистикой, а найти реальную причину низкой смертности от вируса среди россиян.

Мясников подчеркнул, что объяснение организации о роли огромного числа тестов на коронавирус некорректно, так как «смертность низкая не в процентах, а в абсолютных цифрах». Такие показатели только массовым тестированием не объяснить, заключил он.

Ранее Мясников причислил к причинам заражения коронавирусом стресс. По его словам, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет. Он связал это с тем, что страх способствует снижению иммунитета.

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По материалам: lenta.ru

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