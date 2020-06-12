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Джигурда представил версию о появлении в крови Ефремова наркотиков

Джигурда представил версию о появлении в крови Ефремова наркотиковНикита ДжигурдаФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Актер Никита Джигурда представил собственную версию появления в крови заслуженного артиста России Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, следов наркотиков. Об этом он порассуждал в Instagram-аккаунте.

По мнению Джигурды, Ефремову могли подсыпать наркотические препараты в алкоголь. На это, в частности, указывает то, что записи с камер наблюдения из бара оказались стерты. «Меня самого траванули в 2014-м году на одном из центральных каналов ТВ после того, как я написал и выложил в свои социальные сети цикл стихов "Оды тирану"», — признался актер.

Джигурда заявил, что поддерживает Ефремова и согласился дать интервью об отношении к произошедшему. На такой шаг решились только он и актер Алексей Панин. «Я люблю и уважаю Мишу Ефремова, несмотря на травлю в СМИ. (...) Кто бы, чтобы ни говорил, я останусь общественным адвокатом великолепного артиста, которого, увы, постигла трагедия!» — заключил он.

Экспертиза выявила у Ефремова в крови остаточные следы кокаина и каннабиноидов. За употребление запрещенных веществ предусмотрена административная ответственность. После пятичасового допроса актер остался свидетелем по делу о незаконном обороте наркотиков.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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