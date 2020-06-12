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"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора

"Единая Россия" выдвинула Развожаева в кандидаты на пост губернатора
"Единая Россия" в Севастополе выдвинула врио губернатора города Михаила Развожаева на губернаторские выборы, сообщает в пятницу пресс-служба партии.

"Решение о выдвижении Михаила Развожаева на выборы губернатора принято на Х конференции регионального отделения партии. За врио главы региона проголосовало абсолютное большинство делегатов", - говорится в сообщении.

Развожаев отметил, что ключевой вопрос его предвыборной программы - социальный, в частности, решение жилищного вопроса. Также он рассказал, что в скором времени снова начнется строительство очистных сооружений.


"Нужно организовать работу так, чтобы мы могли своевременно приобретать у застройщиков требуемые квартиры. Мы будем подходить к вопросу развития города комплексно и при застройке учитывать всю необходимую инфраструктуру", - цитирует пресс-служба слова Развожаева.


Кроме того, Развожаев планирует изменить подход в работе с собственностью города, в том числе, портом. По его словам, необходимо дать этим активам новую жизнь, чтобы они работали на экономику Севастополя и усовершенствовать систему госуправления.

# Политика
По материалам: ria.ru

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