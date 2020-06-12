Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » ЕР разберется с данными о якобы блокировке страниц с партийной повесткой

ЕР разберется с данными о якобы блокировке страниц с партийной повесткой

ЕР разберется с данными о якобы блокировке страниц с партийной повесткой
Сообщения о блокировке в Twitter страниц с партийной повесткой "Единой России" выглядят для партии неожиданными, все страницы партии в соцсетях работают без перебоев, но ЕР разберется в этой ситуации, рассказал РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

Ранее социальная сеть Twitter сообщила, что заблокировала и внесла в реестр предполагаемых пропагандистских сайтов более 32 тысяч учетных записей, в том числе более 1 тысячи из России. Хинштейн напомнил, что, по данным Twitter, среди заблокированных аккаунтов якобы есть страницы, продвигающие повестку ЕР.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявлений Захаровой
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявлений Захаровой
Комиссия по борьбе с отмыванием денег начнет действовать в России
Комиссия по борьбе с отмыванием денег начнет действовать в России
ЕР разберется с данными о якобы блокировке страниц с партийной повесткой
ЕР разберется с данными о якобы блокировке страниц с партийной
Иран раскритиковал доклад ООН о его причастности к атакам на саудовские НПЗ
Иран раскритиковал доклад ООН о его причастности к атакам на
Путин распорядился создать комиссию против отмывания денег
Путин распорядился создать комиссию против отмывания денег
Выросшие дети рассказали о самых серьезных взрослых проблемах
Выросшие дети рассказали о самых серьезных взрослых проблемах
В Госдуме назвали новый статус Украины в НАТО "очередным мыльным пузырем"
В Госдуме назвали новый статус Украины в НАТО "очередным мыльным
Архивы "Кинотавра": как Елена Лядова, Полина Гагарина, Анна Михалкова и столичный светский десант будоражили Сочи
Архивы "Кинотавра": как Елена Лядова, Полина Гагарина, Анна Михалкова
Центр Москвы оказался частично обесточен
Центр Москвы оказался частично обесточен
Грузию беспокоит, что Россия препятствует военному доступу Запада на Кавказ
Грузию беспокоит, что Россия препятствует военному доступу Запада
"Какой же я был тук-тук": Артур Пирожков зарегистрировался в TikTok
"Какой же я был тук-тук": Артур Пирожков зарегистрировался в TikTok
Официально. Украина получила первый транш от МВФ
Официально. Украина получила первый транш от МВФ

Топ на сегодня

Если Трамп не покинет Белый дом, то его выведут военные — Байден
Если Трамп не покинет Белый дом, то его выведут военные — Байден
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Активность COVID-19 в жару не снижается, отметил Мурашко
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под контроль
Минздрав объявил о взятии ситуации с коронавирусом в России под
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и извинился
Премьер-министр Австралии заявил об отсутствии рабства в стране и

Еще по теме

Глава МИД Ирана обвинил Twitter в блокировании страниц иранцев
Твиттер заблокировал не менее 200 аккаунтов по «вмешательству» РФ в выборы
Песков: Надеемся, Twitter разберется в ситуации с RT и Sputnik
Facebook заблокировал более 500 аккаунтов, «связанных с Кремлем»