ЕР разберется с данными о якобы блокировке страниц с партийной повесткой

Влада Некрасова

Сообщения о блокировке в Twitter страниц с партийной повесткой "Единой России" выглядят для партии неожиданными, все страницы партии в соцсетях работают без перебоев, но ЕР разберется в этой ситуации, рассказал РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

Ранее социальная сеть Twitter сообщила, что заблокировала и внесла в реестр предполагаемых пропагандистских сайтов более 32 тысяч учетных записей, в том числе более 1 тысячи из России. Хинштейн напомнил, что, по данным Twitter, среди заблокированных аккаунтов якобы есть страницы, продвигающие повестку ЕР.