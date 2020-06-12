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Если Трамп не покинет Белый дом, то его выведут военные — Байден

Если Трамп не покинет Белый дом, то его выведут военные — Байден

В случае, если Дональд Трамп после того как проиграет выборы президента в ноябре, попытается оспорить их результаты и откажется покидать Белый дом, то оттуда его выведут военные. Такое мнение в интервью CNN высказал демократ Джо Байден.

Бывший вице-президент США считается наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих выборах.

Журналист поинтересовался у Байдена, думал ли он о том, что произойдет, если Трамп проиграет, но откажется покинуть свой пост.

«Я обещаю вам, я абсолютно уверен, они (военные) очень быстро выпроводят его из Белого дома», — отметил Байден.

Он добавил, что в американских Вооруженных силах многие выступают против попыток действующего президента превратить США в милитаристское государство. Кроме того, Байден напомнил и о конфликте Трампа с военными.

Ранее, во время акций протеста из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда глава Пентагона Марк Эспер открыто высказался против идеи Трампа о возможном применении войск для подавления протестов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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