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Фестиваля «Нашествие» в этом году не будет из-за коронавируса

Фестиваля «Нашествие» в этом году не будет из-за коронавируса

Фестиваль «Нашествие» отдает слоган «главное приключение года» коронавирусу — организаторы заявили о переносе мероприятий из-за пандемии. В официальном заявлении сказано, что принято решение провести фестиваль в июле 2021 года.

«Мы до последнего момента хотели, чтобы „главным приключением года“ для наших зрителей стало „Нашествие“, но в этом году такой слоган достается коронавирусу. Обеспечить абсолютную эпидемиологическую безопасность зрителей фестиваля, не допустить распространения коронавирусной инфекции в условиях такого масштабного и массового мероприятия, в настоящее время не представляется возможным», — сказали организаторы.

Отмечается, что все приобретенные в этом году билеты будут действительны и в следующем.

Фестиваль должен был пройти в селе Большое Завидово в Тверской области 24—26 июля.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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