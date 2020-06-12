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Флаги в небе и гимны с балконов: в ДФО празднуют День России

Флаги в небе и гимны с балконов: в ДФО празднуют День России

Во Владивостоке День России начался с поднятия Андреевского флага на гвардейском крейсере "Варяг". Следом стартовало развертывание флагов в небе в Забайкальском крае и на вулкане на Сахалине, создание масштабных граффити и исполнение гимна страны с балконов.

Жители Сахалина исполнили государственный гимн России, его участниками стали представители регионов ДФО. Сахалинская область также заявила о себе. Подробности - в нашем видеоролике.

"На аэродроме Каштак представители организаций [Региональная команда "Молодежка ОНФ" и Читинский авиационный спортивный клуб "ДОСААФ России"] прыгнули с парашютами и флагами России и Забайкалья", - отмечается в распространенном правительством Забайкальского края релизе.

В Чите также планируется запустить иллюминацию фонтана в цветах российского флага на главной площади. Освещение будет работать примерно 10 минут, чтобы не привлекать жителей, - в Чите по-прежнему действуют ограничения по свободному перемещению, введенные из-за коронавируса.

В Сахалинской области День России отметили развертыванием флага размером 9 на 12 м на смотровой площадке вулкана Баранского на острове Итуруп. В патриотической акции приняли участие губернатор области Валерий Лимаренко и более 50 курильских школьников. Пасмурная погода с порывистым ветром не помешала провести акцию. Флаги развернули и на горных вершинах.

В Магаданской области также проходят десятки праздничных концертов, просветительских часов, викторин и конкурсов - в режиме онлайн. В Якутске жители уже отметили праздник исполнением гимна России со своих балконов или у окон домов.

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По материалам: uposters.ru

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