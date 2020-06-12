Фобии — тайные знаки свыше: о чем говорят страх высоты, боязнь мышей и другие «ужасы»

Вадим Карасев

Считается, что наши врожденные страхи типа боязни высоты или темноты — это ничто иное как знаки судьбы. Эти знаки указывают на то, в каком направлении нам стоит развиваться. Если получится изменить себя. Получится и побороть страх.

Страхи влияют на энергетику и здоровье человека. По ним можно проводить анализ личности и определять скрытые негативные черты характера. Если есть возможность победить страх, ей стоит воспользоваться.

Страх высоты

Очень многие боятся высоты, но практически никто не знает, что на самом деле у этого страха необычная причина. Считается, что люди, которые имеют такую фобию, на самом деле не уверены в завтрашнем дне. Они боятся делать первый шаг навстречу успеху.

Эти люди очень любят спокойствие, поэтому не рискуют, когда нужно. Именно это и нужно исправить в себе, чтобы было не страшно смотреть вниз. Если бояться идти вперед, то победить страх перед высотой тоже не получится.

Боязнь грызунов

Человек с такой фобией боится довериться окружающим. Обычно грызунов боятся те, кто предпочитает действовать самостоятельно. Казалось бы, в этом нет ничего плохого, но у таких людей самостоятельность гипретрофирована настолько, что даже близким людям очень сложно заслужить их доверие.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют всем, кто боится крыс, мышей и прочих грызунов, обратить внимание на степень своего доверия к окружающим. Возможно, что следует пересмотреть отношения с близкими людьми и начать им больше доверять. Это облегчит движение вперед и поможет быстрее достигать поставленных задач.

Боязнь замкнутых пространств

Этот страх называется клаустрофобией. Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что это страх эгоистов. Ему подвержены в основном те, кто думает лишь о себе и не задумывается о других.

Избавиться от клаустрофобии порой невероятно сложно, но этот страх показывает истинную натуру человека ему самому. Если у человека есть страх замкнутых пространств, скорее всего, он подвержен эгоизму, даже если он не признает этого.

Страх перед одиночеством

Больше всего боятся остаться одни тщеславные и очень гордые люди. На первый взгляд, эти два свойства характера не совсем коррелируют, но некая энергетическая связь все же имеется. Если человек очень любит себя, то ему нужны те, кто смогут разделить эту любовь.

Также эти люди, скорее всего, обладают завышенной самооценкой, что мешает им признать наличие проблемы. Получается замкнутый круг, разорвать который почти невозможно.

Боязнь темноты

Люди, которые боятся темноты, хотят контролировать всё и вся. Они просто помешаны на контроле, и это делает восприятие темноты таким болезненным для них: она символизирует неизвестность, хаос.

Скорее всего, это ревнивые личности. Собственничество им не чуждо. Они желают контролировать не только процессы, но и людей. Всем, кто боится темноты, эксперты советуют сфокусировать внимание на своих чувствах к близким. Вполне возможно, что такие люди перекрывают кислород своим родным и второй половинке. Стоит понять, что люди не принадлежат друг другу полностью — каждый человек свободен и вправе сам решать, что делать, куда идти и чего желать.

Боязнь уколов

Есть достаточно много людей, которые боятся уколов. Считается, что этот страх указывает на черствость и закрытость характера. Такой человек не любит открываться другим людям и говорить свободно о своих чувствах.

Если человек боится уколов, то ему необходимо приоткрыть свое сердце хотя бы для ближайшего окружения. Есть вероятность того, что в самый нужный момент родственники, друзья или вторая половинка просто отвернутся от них.

Боязнь крови

Есть те, кто пугается вида крови — им сразу становится плохо, иногда они даже теряют сознание. Психологи считают, что гемофобия проявляется у людей, чьи родители очень тревожны и чрезмерно заботливы.

Эксперты в области биоэнергетики считают, что боязнь крови может говорить о неумении человека расслабляться. Такие люди часто являются трудоголиками. Также у них зачастую очень много лишних и необоснованных переживаний по самым разным поводам.