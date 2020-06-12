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Галкин прокомментировал информацию об обращении Пугачевой за госпомощью

Галкин прокомментировал информацию об обращении Пугачевой за госпомощьюФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Телеведущий Максим Галкин прокомментировал информацию о том, что его супруга, певица Алла Пугачева якобы обратились за госпомощью из-за пандемии коронавируса. Опровержение он опубликовал в Instagram.

«Алла не подавала никаких заявлений на получение материальной помощи от государства в связи с пандемией», — сообщил юморист и произнес фразу о том, что у жены «нет никакой турфирмы, которую ей приписывают».

Галкин пояснил, что в настоящее время у них есть возможность платить сотрудникам и помогать людям, у которых сложная финансовая ситуация. «Мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы», — рассказал ведущий.

Юморист попросил журналистов не плодить фейки о Пугачевой и заверил, что им материальная помощь от государства не нужна.

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По материалам: lenta.ru

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