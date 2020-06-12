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"Газпром" назвал задержание руководства Белгазпромбанка незаконным

"Газпром" назвал задержание руководства Белгазпромбанка незаконным
"Газпром" прокомментировал задержание в Белоруссии топ-менеджеров Белгазпромбанка.

В российском концерне подчеркнули, что действия в отношении руководства банка совершены с нарушением законов республики.

"Осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк". Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь", — говорится в сообщении "Газпрома".


В российской компании отметили, что действия белорусских властей нарушают Договор о Евразийском экономическом союзе. Кроме того, они непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров Белгазпромбанка, а также интересы клиентов и вкладчиков.


Акционеры банка будут добиваться защиты своих прав доступными правовыми средствами, а также примут меры для финансовой стабильности организации, заявил "Газпром".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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