"Газпром" назвал задержание руководства Белгазпромбанка незаконным

Влада Некрасова

"Газпром" прокомментировал задержание в Белоруссии топ-менеджеров Белгазпромбанка.

В российском концерне подчеркнули, что действия в отношении руководства банка совершены с нарушением законов республики.

"Осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк". Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь", — говорится в сообщении "Газпрома".

В российской компании отметили, что действия белорусских властей нарушают Договор о Евразийском экономическом союзе. Кроме того, они непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров Белгазпромбанка, а также интересы клиентов и вкладчиков.

Акционеры банка будут добиваться защиты своих прав доступными правовыми средствами, а также примут меры для финансовой стабильности организации, заявил "Газпром".