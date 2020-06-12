"Газпром" назвал задержание руководства Белгазпромбанка незаконным
В российском концерне подчеркнули, что действия в отношении руководства банка совершены с нарушением законов республики.
"Осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк". Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь", — говорится в сообщении "Газпрома".
В российской компании отметили, что действия белорусских властей нарушают Договор о Евразийском экономическом союзе. Кроме того, они непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров Белгазпромбанка, а также интересы клиентов и вкладчиков.
Акционеры банка будут добиваться защиты своих прав доступными правовыми средствами, а также примут меры для финансовой стабильности организации, заявил "Газпром".