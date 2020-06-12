Глава Пензенской области пригласил Путина посетить регион
Сегодня, 09:07 Алексей Вольцев
Глава Пензенской области Иван Белозерцев пригласил президента России Владимира Путина посетить регион, глава государства в ответ пообещал постараться.
"Владимир Владимирович, спасибо вам большое за поддержку, позвольте уже теперь пригласить вас посетить Пензенскую область. Нам есть, что показать, и мы ждем вас на пензенской земле", - сказал Белозерцев во время рабочей встречи с президентом.
Путин в ответ поблагодарил за приглашение. "Обязательно постараюсь", - сказал глава государства.
Пензенской области назначены на 13 сентября. Белозерцев в сентябре 2015 года был избран главой региона на пятилетний срок в ходе прямых выборов. До этого с мая 2015 года он возглавлял область в должности врио губернатора.
По материалам: ria.ru