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Глава Пензенской области пригласил Путина посетить регион

Глава Пензенской области пригласил Путина посетить регион
Глава Пензенской области Иван Белозерцев пригласил президента России Владимира Путина посетить регион, глава государства в ответ пообещал постараться.

"Владимир Владимирович, спасибо вам большое за поддержку, позвольте уже теперь пригласить вас посетить Пензенскую область. Нам есть, что показать, и мы ждем вас на пензенской земле", - сказал Белозерцев во время рабочей встречи с президентом.

Путин в ответ поблагодарил за приглашение. "Обязательно постараюсь", - сказал глава государства.


Пензенской области назначены на 13 сентября. Белозерцев в сентябре 2015 года был избран главой региона на пятилетний срок в ходе прямых выборов. До этого с мая 2015 года он возглавлял область в должности врио губернатора.
# Политика
По материалам: ria.ru

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