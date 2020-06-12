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Грузию беспокоит, что Россия препятствует военному доступу Запада на Кавказ

Грузию беспокоит, что Россия препятствует военному доступу Запада на Кавказ

Главнейшим вызовом, который стоит сегодня перед Грузией, все еще остается «российская оккупация», заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе обращения к парламенту в формате «министерского часа».

«Мы унаследовали сложнейшие условия безопасности среды от предыдущих властей, нам ежедневно приходится справляться с бордеризацией. Наша страна имеет критическое значение для доступа демократического мира в Кавказский регион. На фоне важности региона существуют прямые и косвенные угрозы безопасности Грузии, а также безопасности всего региона, для предотвращения которых особое значение придается наличию гибких и эффективных оборонных возможностей. Черное море, милитаризация Кавказского региона и расположенные на территории современные российские воздушные, морские и сухопутные компоненты значительно затрудняют военно-политический доступ Запада к региону», — заявил Гарибашвили.

По его словам, важнейшим вызовом для страны является отсутствие высокоточных наземных, морских и воздушных компонентов большой дальности у границ Грузии.

«Сотрудничество с НАТО и странами-партнерами является одним из краеугольных камней развития нашего министерства. Благодаря неустанным усилиям наших солдат Грузия как надежный и достойный партнер заняла важное место в архитектуре евро-атлантической безопасности. Сегодня Грузия является достойным стратегическим партнером НАТО, надежным союзником и самым совместимым государством-аспирантом в регионе. Большая заслуга наших солдат, что Грузия вносит значительный вклад в укрепление безопасности евро-атлантического пространства», — заявил министр.

Как отметил Гарибашвили, Грузия продолжает неукоснительно выполнять свои обязательства и рекомендации, взятые перед Североатлантическим альянсом.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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