Грузию беспокоит, что Россия препятствует военному доступу Запада на Кавказ

Алексей Вольцев

Главнейшим вызовом, который стоит сегодня перед Грузией, все еще остается «российская оккупация», заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе обращения к парламенту в формате «министерского часа».

«Мы унаследовали сложнейшие условия безопасности среды от предыдущих властей, нам ежедневно приходится справляться с бордеризацией. Наша страна имеет критическое значение для доступа демократического мира в Кавказский регион. На фоне важности региона существуют прямые и косвенные угрозы безопасности Грузии, а также безопасности всего региона, для предотвращения которых особое значение придается наличию гибких и эффективных оборонных возможностей. Черное море, милитаризация Кавказского региона и расположенные на территории современные российские воздушные, морские и сухопутные компоненты значительно затрудняют военно-политический доступ Запада к региону», — заявил Гарибашвили.

По его словам, важнейшим вызовом для страны является отсутствие высокоточных наземных, морских и воздушных компонентов большой дальности у границ Грузии.

«Сотрудничество с НАТО и странами-партнерами является одним из краеугольных камней развития нашего министерства. Благодаря неустанным усилиям наших солдат Грузия как надежный и достойный партнер заняла важное место в архитектуре евро-атлантической безопасности. Сегодня Грузия является достойным стратегическим партнером НАТО, надежным союзником и самым совместимым государством-аспирантом в регионе. Большая заслуга наших солдат, что Грузия вносит значительный вклад в укрепление безопасности евро-атлантического пространства», — заявил министр.

Как отметил Гарибашвили, Грузия продолжает неукоснительно выполнять свои обязательства и рекомендации, взятые перед Североатлантическим альянсом.