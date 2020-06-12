Хайди Клум обвинили в бодишейминге из-за ее реакции на выступление plus-size-танцовщицы
Зрители телешоу "Америка ищет таланты" (America's Got Talent) обвинили 47-летнюю Хайди Клум в жестокости после недавнего выпуска проекта. Немецкая модель входит в состав жюри и оценивает способности участников. Ее реакция на выступление одного из них, plus-size-танцовщицы Аманды ЛаКаунт, разочаровала фанатов шоу.
Во время танца Аманды Хайди нажала на красную кнопку, не пожелав досмотреть выступление девушки. Впрочем, ЛаКаунт не прервала свой танец, продемонстрировав его до конца. В твиттере Клум обвинили в бодишейминге, а некоторые пользователи соцсети даже потребовали ее увольнения.
Аманда ЛаКаунт тоже прокомментировала в соцсети критический взгляд Хайди и поблагодарила других членов жюри за поддержку.Я много лет имею дело с бодишеймерами и такими людьми, как Хайди, считающими, что я недостаточно хороша. Но я заставлю ее взять свои слова обратно, — написала Аманда в инстаграме.
Видео из инстаграма