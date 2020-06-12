Худший день за последние три месяца: Итоги биржевой торговли 11 июня

Лидия Мартынова

Четверг, 11 июня стал самым худшим биржевым днем за последние почти три месяца. После трех дней смешанных результатов с понижением тренда последовало драматическое падение во всех глобальных регионах мира — в Азии, Европе и США. Сводные индексы всех бирж весь день оставались в красном секторе.

В Нью-Йорке индексы S&P 500 и индекс Dow Jones достигли недельного минимума после резкого подъема в предшествовавшие три недели. Причина очевидна. Федеральная Резервная Система (ФРС) накануне в среду предупредила о долгом пути к восстановлению. Прогнозы ФРС предрекают вторую волну коронавируса и в связи с ней мрачные перспективы для экономики. ФРС ожидает 6,5% падения экономики США в этом году и 5% роста в следующем. Председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что миллионам людей, уволенным из-за Covid-19, могут потребоваться годы, чтобы обратно вернуться на рынок труда. В США после пяти недель непрерывного снижения числа людей, инфицированных коронавирусом, количество заболевших снова начало расти.

В четверг индекс волатильности на бирже в Нью-Йорке достиг самого высокого уровня с 15 мая. В четверг сектора, связанные с энергетикой, финансами и недвижимостью, испытали крутой спад. Акции авиакомпаний и круизных операторов резко и разом упали в цене в диапазоне от 7,4% до 12,6%. Boeing снизился на 7,8%, а Spirit AeroSystems упал на 8,2%.

Акции европейских компаний еще больше отошли вниз от своего трехмесячного пика. Общеевропейский индекс STOXX 600 упал в четверг на 2,5%, и это было снижение четвертый день подряд.

На развивающихся рынках 32-процентное падение объема производства отмечено на заводах Малайзии. Ожидается, что показатели промышленного производства Мексики упадут на 20%.

В четверг доллар упал до своего трехмесячного минимума после того, как ФРС подтвердила, что ставки останутся около нуля до 2022 года.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США находилась на недельном минимуме, как и доходность немецких облигаций.

Цена на золото росла, поскольку инвесторы вновь «побежали» в это «убежище».

Цены на нефть в четверг также снизились примерно на 9% и продолжали падать из-за общих настроений на рынках и из-за опасения по поводу переизбытка предложения, подогреваемого сообщениями о рекордно высоких запасах сырой нефти в США.

В четверг все азиатские фондовые рынки открылись, работали и закрылись на снижении. Ключевой индекс Азиатско-Тихоокеанского региона — Токийской фондовой биржи Nikkei 225 закрылся с ослаблением на 2,82%. Австралийский фондовый рынок упал на 3,05%, Тайваньский — на 1,57%.

Фондовый рынок Гонконга показал снижение на 0,78%, Шанхая — на 0,78%, Шэньчжэня — на 0,81% и Сеула — на 0,86%.

Открывшиеся торги на основных европейских фондовых рынках стартовали в очень негативном ключе — сразу же с ослаблением на более, чем 2%. Весь день западноевропейские фондовые биржи пребывали в мрачном настроении.

Аналогично через несколько часов открывшаяся биржа в Нью-Йорке начала день со снижения на фондовом рынке на более, чем 2%. Цены на акции United Airlines, American Airlines, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Cruises и Wynn Resorts еще до открытия торгов снизились на 9−13%.

В итоге фондовый рынок закрылся в четверг сильным снижением ведущих западноевропейских фондовых индексов. Еще большее падение дала биржа в Нью-Йорке.

Лондонский индекс FTSE-100 завершил торги на уровне минус 3,99%, франкфуртский индекс DAX — на уровне минус 4,47%, а парижский CAC-40 — на уровне минус 4,71%. В Милане фондовый рынок упал на 4,81%, а в Мадриде — на 5,04%. Среди общеевропейских индексов Stoxx Europe 600 составил минус 4,09%, а FTSE Eurofirst 300 — минус 4,11%, а индекс еврозоны EuroStoxx50 закрылся на минус 4,53%.

Убыток европейских автопроизводителей за день составил 6,9%. Fiat Chrysler упал на 7,7%, а PSA Peugeot — на 10% , а Renault — на 14,1%. Lufthansa, до этого ставшая локомотивом надежд на восстановление, в четверг упала на 8,8% после того, как призналась о возможном сокращении до 26 тыс своих сотрудников.

В 20:40 по Берлину в Нью-Йорке индекс Dow Jones Industrial Average составил минус 5,99%, индекс S&P 500 — минус 5,25%, а индекс Nasdaq Market Complex снизился на 4,62%.

Цены на два основных вида сырой нефти в условиях мировой торговли — Brent и West Texas Intermediate (WTI) в четверг резко снижались.

В списке августовских фьючерсов на 20:45 по Берлину Brent снизилась на 8,72% ($ 3,64) до $ 38,09, в то время как на июльскую WTI снизилась на 9,52% ($ 3,76) составив $ 35,86.

Российская Urals торговалась в четверг по $ 40,55.

На Нью-Йоркском товарном рынке на спотовых торгах цена золота выросла на 0,89% до $ 1735,60 за унцию, а цена августовского золота — на 1,83% до $ 1752,15.

На международном межбанковском валютном рынке евро торговался на уровне $ 1,1374. Утром в 9:00 евро стоил $ 1,1357.