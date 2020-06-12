Инсайдер о принце Гарри и Меган Маркл: "Они обсуждали "Мегзит" еще до свадьбы"
Ровно через месяц выйдет в свет новая книга "В поисках свободы" (Finding Freedom) о 38-летней Меган Маркл и 35-летнем принце Гарри, но внимание прессы к ней приковано уже сейчас. Ее авторы — королевские хроникеры Омид Шорби и Каролин Дюран — обращались за информацией к своим героям, когда работали над текстом, а также разговаривали с их друзьями, используя сведения из ближайшего окружения герцога и герцогини Сассекских. Книга обещает пролить свет на новую жизнь Меган и Гарри в США и на "Мегзит", который был для них не таким уж неожиданным, как принято считать.
Британские таблоиды, обсуждая содержание книги, сообщают, что об отказе от статуса старших членов королевской семьи Меган и Гарри говорили друг с другом еще до свадьбы.
Книга "В поисках свободы" опровергнет суждение о том, что Меган Маркл была движущей силой переезда из Англии в США.Слово "Мегзит" всегда вызывало гнев Гарри, потому что оно означает, что Меган приняла решение уйти из королевской семьи. Однако это решение принял он сам,— рассказал инсайдер.