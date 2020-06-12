Инсайдер о принце Гарри и Меган Маркл: "Они обсуждали "Мегзит" еще до свадьбы"

Вадим Карасев

Ровно через месяц выйдет в свет новая книга "В поисках свободы" (Finding Freedom) о 38-летней Меган Маркл и 35-летнем принце Гарри, но внимание прессы к ней приковано уже сейчас. Ее авторы — королевские хроникеры Омид Шорби и Каролин Дюран — обращались за информацией к своим героям, когда работали над текстом, а также разговаривали с их друзьями, используя сведения из ближайшего окружения герцога и герцогини Сассекских. Книга обещает пролить свет на новую жизнь Меган и Гарри в США и на "Мегзит", который был для них не таким уж неожиданным, как принято считать.

Британские таблоиды, обсуждая содержание книги, сообщают, что об отказе от статуса старших членов королевской семьи Меган и Гарри говорили друг с другом еще до свадьбы.





Принц Гарри и Меган МарклЭто решение не было скоропалительным. Семена "Мегзита" были брошены еще до свадьбы. По правде говоря, Гарри долгое время был глубоко несчастен. Они с Меган открыто обсуждали возможность пойти своим путем,— говорит инсайдер.





Книга "В поисках свободы" опровергнет суждение о том, что Меган Маркл была движущей силой переезда из Англии в США.Слово "Мегзит" всегда вызывало гнев Гарри, потому что оно означает, что Меган приняла решение уйти из королевской семьи. Однако это решение принял он сам,— рассказал инсайдер.









Обложка книги "В поисках свободы"