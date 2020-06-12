Эффективная маскировка совы сделала ее невидимой на фото

Вадим Карасев

Фото: Varun Jain / Caters News

Фотограф Варун Джайн (Varun Jain) из индийского города Ченнай опубликовал снимок из леса, на котором крайне сложно увидеть сову. Как сообщает Daily Mail, все дело в невероятно эффективной маскировке хищной птицы, сделавшей ее практически невидимой.

По словам 30-летнего фотографа, он сделал этот кадр во время сафари в национальном парке Пенч в центре Индии. Он рассказал, что изначально пытался выследить леопарда и сделать фото с его участием, однако в какой-то момент Джайн обратил внимание на дерево и понял, что в дупле находится сова.

«Потребовалось почти 10 минут, чтобы окончательно понять, что мы смотрели на сову», — пояснил автор снимка. Индиец добавил, что был на месте с группой друзей и рассмотреть птицу им помог случай. «Мы бы ее упустили, если бы не совершенно незначительное движение совы, которое и привлекло мое внимание», — сообщил Джайн. По его словам, сделать сам кадр оказалось несложно, а вот убедить людей в том, что на снимке есть сова, было куда сложнее.

Ранее пользователь Twitter опубликовал видео, в котором грузовой автомобиль везет людей по горной дороге. В ролике был запечатлен общественный транспорт в Гималаях, однако в комментариях многие посчитали видео доказательством существования ковра-самолета.