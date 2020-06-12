Эффективная маскировка совы сделала ее невидимой на фото
Фотограф Варун Джайн (Varun Jain) из индийского города Ченнай опубликовал снимок из леса, на котором крайне сложно увидеть сову. Как сообщает Daily Mail, все дело в невероятно эффективной маскировке хищной птицы, сделавшей ее практически невидимой.
По словам 30-летнего фотографа, он сделал этот кадр во время сафари в национальном парке Пенч в центре Индии. Он рассказал, что изначально пытался выследить леопарда и сделать фото с его участием, однако в какой-то момент Джайн обратил внимание на дерево и понял, что в дупле находится сова.
«Потребовалось почти 10 минут, чтобы окончательно понять, что мы смотрели на сову», — пояснил автор снимка. Индиец добавил, что был на месте с группой друзей и рассмотреть птицу им помог случай. «Мы бы ее упустили, если бы не совершенно незначительное движение совы, которое и привлекло мое внимание», — сообщил Джайн. По его словам, сделать сам кадр оказалось несложно, а вот убедить людей в том, что на снимке есть сова, было куда сложнее.
Ранее пользователь Twitter опубликовал видео, в котором грузовой автомобиль везет людей по горной дороге. В ролике был запечатлен общественный транспорт в Гималаях, однако в комментариях многие посчитали видео доказательством существования ковра-самолета.