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Экономике США предсказали огромный рост

Экономике США предсказали огромный ростЛоуренс КадлоуФото: Seth Wenig / AP

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу предсказал экономике США огромный рост во второй половине 2020 года. Таким мнением он поделился в четверг в интервью телеканалу Fox Business, передает ТАСС.

По его словам, в третьем и четвертом кварталах текущего года экономика США вырастет на 20 процентов. «Учитывая ситуацию на рынках сегодня утром, наблюдается тенденция к росту», — сказал он. Так он прокомментировал слова председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который заявил о «сохраняющейся большой неопределенности относительно будущего» американской экономики.

Кроме того, он ожидает, что в 2021 году рост экономики США составит не менее 4 процентов.

Ранее стало известно, что госдолг США достиг 26 триллионов долларов и установил абсолютный рекорд. Он вырос на триллион долларов за месяц. Резкий рост связан с расходами бюджета на борьбу с пандемией коронавируса и с отсрочками налоговых выплат, отмечает Минфин страны. С того момента, как Дональд Трамп возглавил Белый дом, заимствования выросли на шесть триллионов. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), госдолг может увеличиться до 131,1 процента ВВП в 2020 году.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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