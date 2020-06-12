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Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5

Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Эксперт по компьютерным видеоиграм Алексей Макаренков прокомментировал презентацию The Future of Gaming, в ходе которой компания Sony представила дизайн новой PlayStation 5 и игровой контроллер для нее.

По его словам, часть мероприятия, посвященная играм для консоли, оказалась неудачной.


"С моей точки зрения, авторы напортачили с подачей игр, потому что показали много таких, которые не выглядят как игры следующего поколения", — сказал эксперт в комментарии Пятому каналу.

Макаренков объясняет это тем, что компания решила сосредоточиться на рядовых фанатах, а не опытных игроках.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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