Эксперт раскрыл способы мошенников по взлому бесконтактных платежей

Лидия Мартынова

Мошенники имеют в своем арсенале несколько способов атаки на карты, поддерживающие бесконтактную оплату, – через нелегальный мобильный POS-терминал или специальный считыватель данных карты, рассказал РИА Новости руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин.

"Для карты, поддерживающей бесконтактную оплату, возможны несколько способов атак. Первый — это кража средств через мошеннический мобильный POS-терминал или специальное устройство, которое создаст фейковую покупку и "заставит" карту жертвы ее оплатить", - рассказал эксперт.

Однако этот способ имеет большие ограничения: злоумышленнику нужно иметь счет в банке, оформленный на юрлицо, и платежный терминал, зарегистрированный в налоговой инспекции. При этом из-за жалоб клиентов счет скорее всего заблокируют, и злоумышленники не успеют вывести с него деньги, пояснил эксперт.